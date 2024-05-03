Захарова пригрозила Дании жестким ответом на ограничения в Балтийском море Захарова: Данию ждет «неизбежный» ответ на ограничения для танкеров из России

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Дания столкнется с «неизбежными» последствиями, если введет ограничения на проход российских танкеров в Балтийском море, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, все суда, в том числе российские, имеют право на беспрепятственный и безопасный проход через балтийские проливы.

Любые попытки ограничения прав судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жесткие ответные меры, — отметила Захарова.

Дипломат объяснила, что Дания опасается некой угрозы экологической катастрофы, которая может случиться из-за якобы незастрахованных или непригодных танкеров из России. Однако ограничения для прохода судов идут вразрез с нормами международного права, добавила она.

Ранее министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что Россия намеренно подавляет сигналы GPS в Балтийском море. Они утверждают, что это сильно мешает авиации стран региона и грозит авиакатастрофами.

Финский политик Мики Аалтола в свою очередь предложил лишить Россию доступа к Калининграду. Он утверждает, что помехи в GPS, которые наблюдаются в Европе в последние месяцы, исходят из российского города, граничащего с Литвой и Польшей.