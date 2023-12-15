Захарова предупредила о планах США организовать протесты в Бангладеш Захарова: США могут реализовать в Бангладеш сценарий в духе «арабской весны»

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

США могут реализовать в Бангладеш сценарий в духе «арабской весны», говорится в комментарии представителя МИД РФ Марий Захаровой, размещенном на сайте ведомства. По ее словам, это может произойти после выборов 7 января. Дипломат отметила, что под удар могут попасть ключевые отрасли промышленности, а также должностные лица, которых бездоказательно обвинят в препятствовании демократичному волеизъявлению граждан на выборах.

В случае не устраивающих США результатов народного волеизъявления вероятны попытки дальнейшей дестабилизации обстановки в Бангладеш по лекалам «арабской весны», — говорится в сообщении.

В публикации также говорится, что шансы США задуматься о невмешательстве в дела суверенного государства невелики.

Вопреки всем проискам внешних сил решать вопрос о власти в Бангладеш в конечном итоге будет дружественный нам народ этой страны, и никто иной, — резюмировала Захарова.

«Арабской весной» называют серию антиправительственных протестов и вооруженных восстаний, начавшихся в 2010 году. Эти протесты охватили многие страны Ближнего Востока и Северной Африки. Их целью стали политические и экономические преобразования, а также свержение верхушки власти. В результате восстаний погибли порядка 800 000 человек.

Ранее Захарова заявила, что осуждения Вашингтона удостаиваются только те попытки переворотов в странах мира, где сами США не принимают участия. В качестве примеров она привела американское заявление на ситуацию в Гамбии в 2014 году, при этом аналогичные события на Украине в тот же год в Белом доме не осудили.