Захарова предупредила о катастрофических последствиях передачи оружия Киеву Захарова: переданное Западом Киеву оружие уже наводнило черные рынки

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Мария Захарова

Переданное Западом Украине оружие наводнило черные рынки, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такое положение дел приведет Европу к катастрофическим последствиям, передает ТАСС. Дипломат добавила, что на территории Украины происходит бесконтрольная циркуляция западного оружия, никто не может это отследить.

Из Вашингтона даже целую комиссию пытались направить и направили на Украину — мне кажется, что безрезультатно, — чтобы понять, куда и как распределены были финансовая помощь и помощь в виде вооружений в размере миллионов долларов. Про остальное они, видимо, даже боятся заикаться, — сказала Захарова.

Ранее Захарова в день инаугурации российского президента заявила, что Москва проводит выборы, инаугурацию и прочие процедуры не для «отчетности» перед западными странами. По словам дипломата, за всю историю взаимодействия с Западом, России на протянутую руку дружбы не раз отвечали «рукой с кровавым следом».

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва не ставит перед собой цели добиться того, чтобы ее поняли и приняли в тех странах, которые сначала объявили сдерживание России, а потом решили нанести ей стратегическое поражение.