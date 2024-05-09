Захарова предупредила Лондон о последствиях враждебных действий Захарова: реакция на недружественные действия Лондона будет жесткой и выверенной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала откровенной ложью заявления Великобритании о «российском следе» в пожаре на коммерческих складах в Лондоне, ее заявление опубликовал официальный Telegram-канал ведомства. По словам дипломата, ответ на антироссийские меры будет неизбежным, соразмерным, а реакция жесткой и выверенной.

Комментарий Захаровой вызвало намерение британского правительства выслать из страны атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне, а также снятие дипломатического статуса с ряда принадлежащих Москве объектов. Она назвала действия англичан безответственными и категорически неприемлемыми. Захарова напомнила, что точно также, без выяснения сути произошедшего, Великобритания обвиняла РФ в причастности к отравлению Литвиненко и в инциденте со Скрипалями.

Действия властей Великобритании, которые буквально захлебываются в русофобии, полностью подтверждают предвзятость и враждебность линии англичан на российском направлении. Неоднократно предупреждали Лондон, что любые недружественные действия получат неизбежный соразмерный ответ. Наша реакция будет жесткой и выверенной, — резюмировала Захарова.

Великобритания снимет дипломатический статус с ряда объектов недвижимости, принадлежащих России, ранее заявил глава МВД королевства Джеймс Клеверли на выступлении в Палате общин. Этот шаг наряду с высылкой военного атташе и введением новых ограничений против РФ станет «мощным сдерживающим сигналом» Москве. Клеверли добавил, что Лондон вводит новые ограничения на получение дипломатических виз для россиян. По его словам, эти меры призваны ограничить работу российских спецслужб на территории королевства.