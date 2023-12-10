Захарова предупредила Сербию о последствиях вступления в ЕС Захарова: в ЕС Сербии придется бороться за сохранение идентичности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

В случае вступления в ЕС Сербии, возможно, придется бороться за сохранение идентичности, написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова вице-премьера и министра обороны страны Милоша Вучевича о том, что Белград продолжит работу над членством в ЕС, но при этом не откажется от своей национальной ДНК.

Вся проблема в том, что в ЕС берут исключительно по признаку генно-модифированного национального сознания. Посмотрите на Польшу и Венгрию, которые, будучи полноправными членами Евросоюза, вынуждены буквально сражаться за сохранение своей собственной идентичности. Арбитражи, суды, даже внутренние санкции — и это при том, что они члены НАТО и стабильно голосуют за незаконные антироссийские санкции, — написала Захарова.

Кроме того, она посоветовала сербским властям не забывать о «западном коварстве». Захарова пояснила, что западные страны много обещают, преследуя собственные интересы, но, добившись своего, обещанного не выполняют.

Ранее представитель МИД России высмеяла министра обороны Германии Бориса Писториуса, который публично отрекся от союзничества Берлина с Киевом. Его слова Захарова назвала «переобуванием».