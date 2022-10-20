Захарова предупредила Запад о приближении к опасной черте Захарова заявила, что поставки оружия Украине приближают НАТО к столкновению с Россией

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад, поставляя оружие Украине, приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, передает РИА Новости. Она добавила, что суммарная военная помощь Киеву составила уже $42,3 млрд, из этой суммы больше половины выделили США.

Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать киевскорежимных солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, — сказала Захарова.

По ее словам, страны, «которые выделяют такие огромные деньги и поставляют вооружения киевскому режиму, и являются донорами, спонсорами этой самой экстремистской деятельности», поэтому НАТО стремится «обвинить кого угодно, дабы отвести от себя подозрения».

Ранее Захарова заявила, что намерение США «усилить позицию» Киева ведёт к разрушению Украины. Она отметила, что изначально США планировали использовать территорию Украины как плацдарм для решения собственных геополитических задач.