Захарова: представители Запада устроили демагогию на заседании СБ ООН

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители западной «тройки» постоянных членов Совета Безопасности устроили демагогию на заседании СБ ООН, которая была направлена на дискредитацию России, сообщается на официальной странице внешнеполитического ведомства. Она добавила, что это произошло в ходе дебатов по рискам, которые представляют нарушения обязательств по межгосударственным поставкам продукции военного и двойного назначения. Дипломат отметила, что в адрес Москвы прозвучали «антироссийские выпады и огульные обвинения».

Начавшийся было предметный и вполне профессиональный разговор был сведен к безответственной политической демагогии, нацеленной на дальнейшую дискредитацию Российской Федерации и других государств, которые в состоянии еще противостоять неоколониальным амбициям «коллективного Запада», — сказала Захарова.

По ее словам, Белоруссия, КНР, Индия, Иран, Бразилия и страны Азии, Африки и Латинской Америки заявили, что поддерживают мнение России о строгом соблюдении международных обязательств в сфере контроля за продукцией военного назначения.

Первый советник постоянного представительства Ирана в ООН Саттар Ахмади ранее заявил, что Запад продолжает затягивать разрешение конфликта на Украине, передавая ВСУ большое количество вооружения. По его словам, такие действия только увеличивают количество жертв среди населения и приводят к возникновению гуманитарных кризисов.