Захарова предрекла судьбу скифского золота Захарова: скифское золото может ждать судьба вывезенных из Киева в Лувр икон

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Скифское золото может повторить судьбу икон, тайно вывезенных с территории Украины в Лувр, предположила в беседе со «Звездой» представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, суд в Нидерландах решил вернуть его не в Крым, а на Украину, поскольку понимал, что Киев все равно отдаст предметы искусства Западу.

Скифское золото, которое экспонировалось в страны Европейского союза из музея Крыма, может постигнуть та же судьба. <...> Люди, которые входят в так называемое правительство [Владимира] Зеленского (президента Украины. — NEWS.ru), кричали о культурной самобытности украинского народа, — высказалась Захарова.

По ее словам, Киев фактически ворует у собственного народа. Захарова заметила, что с украинской территории вывозятся культурные ценности и предметы искусства не из частных коллекций, а из государственных музеев.

Ранее сообщалось, что с Украины тайно вывезли во Францию минимум 16 икон VI века. Из них пять предметов искусства 29 января выставят в Лувре. Иконы вывезли из Национального музея искусств имени Ханенко в Киеве еще в мае 2023 года под грифом строжайшей секретности. В сопровождении военного конвоя они сначала отправились в Польшу и Германию, а только потом во Францию.