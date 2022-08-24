Захарова предрекла раскол в Латвии из-за сноса памятников

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Из-за сноса мемориала Освободителям Риги в Латвии может начаться раскол, заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости. По ее словам, власти страны таким образом стравливают людей и занимаются демонтажом исторической памяти.

Они рискуют полным расколом внутри своей страны. Абсолютным, не просто временным нарушением общественного спокойствия, а стравливанием людей и невозможностью гармоничного существования граждан своей же страны, которые знают историю, которые помнят, у которых есть история их семьи. Несмотря на это, они все равно будут делать так, как они делают, это их миссия, — сказала дипломат.

Ранее полиция Латвии заявила о задержании 14 человек, которые хотели устроить акцию против сноса памятника Освободителям Риги. На деле, как пишут местные СМИ, было задержано порядка 40 человек. Люди пели «Катюшу» и «Темную ночь» и держали в руках свечи и гвоздики.

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала Освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. 20 мая в стране прошло шествие, целью которого было «избавить страну от всяческого советского наследия».

Депутат Рижской думы, экс-депутат сейма республики Яков Плинер жестко раскритиковал снос памятника Освободителям Риги. По его мнению, уничтожение памятников в Латвии — это проявление русофобии.