Захарова предрекла появление нового святого на Украине Захарова предрекла канонизацию Бандеры на Украине

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Православная церковь Украины может канонизировать сотрудничавшего с нацистами Степана Бандеру, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом она прокомментировала исключение князя Александра Невского из списка поминаемых святых.

ПЦУ исключила причисленного к лику святых в ХVI веке Александра Невского из церковного календаря. Это только начало. Ждите канонизацию Бандеры, — написала дипломат.

3 февраля Православная церковь Украины исключила из списка поминаемых святых благоверного князя Александра Невского. В РПЦ считают этот акт идеологическим заказом, за которым могут стоять Константинопольский патриархат и Госдепартамент США.

14 декабря во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что Украина отрицала рост националистических настроений. Однако при этом, по его словам, Киев провозглашает своим национальным героем нациста Бандеру, а высшие представители украинской власти аплодируют людям, участвовавшим в холокосте.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2024 году РФ продолжит проведение спецоперации, целью которой является разоружение ВСУ и отказ Киева от идеологии неонацизма. По его словам, важнейшая задача для России — смещение «бандеровского режима», и она будет выполнена.