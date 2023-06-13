Захарова предположила, почему США молчат о «Северных потоках» Захарова: США молчат о «Северных потоках», так как любые слова могут сыграть против них

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что США отказываются комментировать инцидент с «Северными потоками», поскольку они сами вовлечены в экстремистскую деятельность и каждое слово способно обернуться против них. Соответствующий текст дипломат опубликовала в личном Telegram-канале. Она, в частности, обратила внимание на то, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос журналиста о подрыве «Потоков».

В этой связи Захарова напомнила, что президент США Джо Байден в 2022 году обещал уничтожить трубопровод.

Пообещал публично. Тему лихо развил Госдепартамент. Так отчего же сейчас такая скромность? Оттого, что вовлечены в преступную экстремистскую деятельность, и каждое слово может свидетельствовать против них самих, — написала представитель российского дипведомства.

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что ЦРУ летом 2022 года получило информацию о том, что власти Украины намереваются повредить газопроводы «Северный поток». В этой связи за несколько недель до случившегося в последующем инцидента представители американского ведомства пытались оказать давление на Киев и просили отказаться от намеченных планов.

До этого американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой предположил, что взрывы на газопроводах были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО. Позднее он также рассказал, что Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».