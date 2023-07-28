Украинский народ хотел бы себе такого президента, как российский лидер Владимир Путин — открытого, решительного, знающего и говорящего самостоятельно, а не по предписанию из Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT. По ее мнению, из-за этого они так агрессивны в отношении Путина

Они [украинцы] ненавидят, внешне ненавидят и очень агрессивны в отношении Путина ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом. Вот им такого нужно — открытого, решительного, знающего, говорящего, как вы говорите, не по бумажке, которую ему прислали из Вашингтона, а говорящего, потому что он знает, о чём он говорит, — сказала Захарова.