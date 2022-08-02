Захарова вспомнила Петрова и Боширова, говоря о пилотах самолета Пелоси

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала саркастичное сообщение в своем Telegram-канале, в котором заявила, что «партнеры» могут сказать, что за штурвалом самолета со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси были Петров и Боширов. Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что самолёт с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вылетает в сторону Азии с визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия-АСЕАН в Камбодже. Она подчеркнул, что глава МИД РФ «везет не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество».

4 мая 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ, осуждённый в России за госизмену, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти утверждают, что к инциденту причастны российские спецслужбы, а россияне Петров и Боширов будто бы являлись агентами этих спецслужб. 5 сентября 2018 года года прокуратура Британии заочно предъявила им обвинения. Позже россияне дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они рассказали, что приехали в Солсбери как туристы и хотели посмотреть достопримечательности. При этом про семью Скрипалей до инцидента они ничего не знали.

МИД России отверг все обвинения в причастности Москвы к делу Скрипалей.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань оскорблением населения Китая. Дипломат сообщила, что американские временщики в прямом эфире оскорбили китайских граждан на потеху зрителям. Захарова также назвала США государством-провокатором.