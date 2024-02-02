Захарова удивилась осведомленности США о беседе Зеленского с Залужным Захарова предположила, что США прослушивают Зеленского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

США могут прослушивать президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она в своем Telegram-канале прокомментировала публикацию газеты The Washington Post с подробностями скандального разговора об отставке главнокомандующего украинскими войсками. Также российский дипломат не исключила, что участники диалога могли и сами «донести американцам» его итоги.

Варианты: А. Свидетели разговора доносят американцам. Б. Участники разговора доносят американцам. В. Американцы прослушивают участников разговора, — написала Захарова.

Как ранее сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный украинский источник, Залужный во время разговора с Зеленским дал понять, что быстрое улучшение положения на поле боя маловероятно. Президент же предполагает, что смена военного руководства поможет освежить обстановку в ситуации, когда население устало от боевых действий, а помощь западных партнеров замедлилась.

Между тем американский журналист Сеймур Херш считает, что Зеленский хочет уволить Залужного из-за того, что последний тайно обсуждает с Западом перспективы прекращения огня и завершения конфликта с Россией. По его словам, эти переговоры продолжаются с прошлой осени.