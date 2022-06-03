Захарова предположила, чем закончится попытка ФРГ создать огромную армию Захарова: история знает, чем может закончиться создание «самой большой армии» Европы в Германии

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Россия будет внимательно следить за процессом перевооружения и возможным увеличением численности Вооруженных сил Германии. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в качестве ответа канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который ранее сообщил, что в скором времени на территории Германии появится «самая большая традиционная армия» в Европе. Захарова напомнила, чем может закончиться форсированная ремилитаризация ФРГ, намекнув на события 1941 года.

Это заявление федерального канцлера ФРГ мы воспринимаем как очередное подтверждение того, что Германия взяла курс на форсированную ремилитаризацию своей страны. Чем это может закончиться, увы, всем хорошо известно из истории. Мы будем внимательно следить за анонсированным перевооружением, — заявила Захарова.

Ранее Шольц сделал заявление о создании «самой большой традиционной армии в Европе» среди стран — членов НАТО. По его словам, увеличение численности вооруженных сил «значительно укрепит безопасность страны и ее союзников».

В свою очередь глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен стать серьезной военной силой, поскольку воздействия «мягкой силы» на другие страны в данный момент недостаточно. По его словам, об этом свидетельствует ситуация на Украине.