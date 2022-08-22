Захарова предостерегла Запад от поставок оружия Киеву Захарова: Запад передает оружие киевскому режиму, вовлеченному в террористическую деятельность

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Запад от поставок оружия Киеву. В своем Telegram-канале она заявила, что вовлеченность Украны в террористическую деятельность является не случайностью, а «националистическим менталитетом». Так она прокомментировала заявления ФСБ о том, что убийство политолога Дарьи Дугиной было организовано украинскими спецслужбами.

Это националистический менталитет, соединённый с терроризмом как инструментом реализации преступной идеологии. Вот именно такому режиму идут поставки вооружений. Это обязаны знать все граждане стран, чьи правительства выписывают чеки [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, — написала Захарова.

Сегодня днем стало известно, что украинку Наталью Вовк объявят в розыск с целью выдачи России. По данным ФСБ, женщина прибыла в Москву 23 июля этого года вместе со своей 12-летней дочерью. Она следила за Дугиной, используя автомобильные номерные знаки Украины, Казахстана и ДНР. Позже выяснилось, что Вовк могла въехать на территорию РФ по поддельным документам. По версии силовиков, в день трагедии подозреваемая вместе с дочерью приехала на фестиваль «Традиция», на парковке которого и заложила взрывное устройство под автомобиль погибшей, а после управляемого подрыва они покинули Россию.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Предварительно, мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.