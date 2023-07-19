Иностранные разведслужбы уничтожают всех коллаборационистов, доверившихся Западу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова главы британской разведки MI6 Ричарда Мура, призвавшего россиян шпионить в пользу Лондона. По словам руководителя ведомства, его двери всегда открыты.
Что касается «открытых дверей и сохранения секретов», то вам бы, может, и поверили, если бы вы предъявили Скрипалей. Обычно тех, кто вам поверил и доверился, вы уничтожаете в первую очередь, — написала Захарова на своем канале в Telegram.
Федеральная служба безопасности ранее рассказала о слежке американской разведки за россиянами. По словам представителей ведомства, спецслужбы США используют iPhone для слежки за дипломатами. Специалисты пришли к выводу, что телефоны были заражены шпионским программным обеспечением, использующим ошибки в коде операционной системы.
Источники в одной из американских спецслужб ранее подтвердили изданию Newsweek информацию о работе агентов ЦРУ на территории Украины. По их словам, разведчики играют одну из важнейших ролей в политике Вашингтона.