Захарова предостерегла россиян от сотрудничества с MI6

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Иностранные разведслужбы уничтожают всех коллаборационистов, доверившихся Западу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова главы британской разведки MI6 Ричарда Мура, призвавшего россиян шпионить в пользу Лондона. По словам руководителя ведомства, его двери всегда открыты.

Что касается «открытых дверей и сохранения секретов», то вам бы, может, и поверили, если бы вы предъявили Скрипалей. Обычно тех, кто вам поверил и доверился, вы уничтожаете в первую очередь, — написала Захарова на своем канале в Telegram.

Федеральная служба безопасности ранее рассказала о слежке американской разведки за россиянами. По словам представителей ведомства, спецслужбы США используют iPhone для слежки за дипломатами. Специалисты пришли к выводу, что телефоны были заражены шпионским программным обеспечением, использующим ошибки в коде операционной системы.

Источники в одной из американских спецслужб ранее подтвердили изданию Newsweek информацию о работе агентов ЦРУ на территории Украины. По их словам, разведчики играют одну из важнейших ролей в политике Вашингтона.