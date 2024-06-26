Захарова предостерегла Киев от новой авантюры с «контрнаступом» Захарова: новый «контрнаступ» может обернуться небывалыми потерями для Украины

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Последствия приуроченного к саммиту НАТО «контрнаступа» ВСУ могут оказаться более катастрофическими для Киева, нежели результаты предпринятой год назад авантюры, заявила на полях XII Петербургского международного юридического форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, на Украине «заказ принят» и деньги пришли.

Появляются сообщения о планах киевского режима организовать накануне саммита НАТО, который должен состояться 8–9 июля в Вашингтоне, очередной контрнаступ, как они это называют. Предыдущий «контрнаступ» превратился в «контрзаступ» и привел к очевидным последствиям для киевского режима, но, видимо, деньги прошли, заказ принят, — заявила Захарова.

По ее мнению, в Киеве не считаются с тем, что последствия новой авантюры могут оказаться страшнее понесенных ВСУ в ходе предыдущего контрнаступления катастрофических потерь.