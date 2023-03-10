Захарова предложила вручить «Оскар» Зеленскому Захарова предложила вручить «Оскар» Зеленскому за «гиперреалистичного монстра»

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский должен получить статуэтку Оскара за гиперреалистичное воплощение монстра, зависимого от Вашингтона и препаратов, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на отказ украинскому лидеру выступить в формате видеообращения на церемонии «Оскар».

Вот же подлецы. Зеленскому не то, что выступать надо на церемонии вручения «Оскара», ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов. Зависимый от Вашингтона и препаратов монстр воплощен им гиперреалистично, — сказала Захарова.

Ранее журнал Variety сообщил, что Зеленскому отказали в просьбе выступить по видеосвязи на церемонии вручения главной американской кинонаграды. Источники издания подчеркнули, что отказ последовал после опроса, согласно которому многие американцы отказываются поддерживать оказание помощи Украине.

Владимир Зеленский в 2022 году также не смог выступить на церемонии вручения «Оскара». Тогда отказ дать ему слово перед большой аудиторией объяснили негативным отношением к идее со стороны продюсера мероприятия.

Ранее газета The Washington Post писала, что образ Зеленского в ходе выступления в Конгрессе США в конце 2022 года говорил о незапланированности визита в Вашингтон и важности оказания помощи его стране. Авторы материала при этом отметили, что глава Украины придерживается одного стиля с самого начала боевых действий.