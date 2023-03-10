Захарова предложила Вашингтону отреагировать на гонения УПЦ Захарова: США не смогут игнорировать гонения на УПЦ после выселения монахов из лавры

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мария Захарова

У США после требования к монахам Украинской православной церкви Московского патриархата покинуть Киево-Печерскую лавру не получится игнорировать гонения на церковь на Украине. Такое заявление сделала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подобным образом она прокомментировала решение гражданского руководства лавры.

В Госдепе в курсе? Обычно соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства живо реагирует на факты религиозных притеснений. На этот раз «не увидеть» гонения на Украинскую православную церковь у Штатов не получится, — написала Захарова.

В пятницу, 10 марта, и. о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора аренды.

При этом в УПЦ заявили, что монахи не могут выселиться из монастыря, поскольку для этого нет никаких юридических обоснований.

Ранее предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу в связи с действиями украинского руководства по отношению к Церкви.