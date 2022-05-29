Захарова предложила премьеру Эстонии отчитать послов ЕС за звонки Путину

Мария Захарова / Фото МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова предложила премьер-министру Эстонии Кае Каллас «отчитать как следует» европейских послов. В своем Telegram-канале дипломат указала, что лидеры стран Запада «отбились от рук» в стремлении дозвониться до президента России Владимира Путина. Таким образом Захарова намекнула на прошедшие 28 мая переговоры российского главы с его французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

У премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая потребовала от западных лидеров не звонить Путину, неудача — все западные лидеры от рук отбились, звонят и звонят. Женщина даже в СМИ начала публиковаться на тему «как перестать звонить в Москву». А хозяева ее не унимаются, оборвали провода. Теперь уже начались групповые телефонные разговоры, — заявила Захарова.

Накануне состоялся телефонный разговор между Шольцем, Путиным и Макроном. Главной темой стали усилия по урегулированию ситуации на Украине. При этом президента РФ призвали к выводу российских войск с Украины.

В ходе дискуссии Путин также объяснил европейским лидерам, что трудности с поставками продовольствия возникли в результате антироссийских санкций и ошибочной экономической политики западных стран, и подчеркнул, что Москва готова бесперебойно поставлять зерновые на Запад и позволит вывезти украинское зерно из черноморских портов, однако нужно хотя бы частично снять санкции.