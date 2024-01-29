Захарова предложила Байдену план для «освобождения» Техаса Захарова предложила Байдену «освободить» Техас с лозунгами Обамы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену необходимо действовать по примеру своего предшественника Барака Обамы и заявить Texas must go, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, американскому лидеру следует собрать международную коалицию, чтобы «освободить» жителей Техаса.

Самое время американскому президенту в лучших традициях своего предшественника Обамы заявить Texas must go и собрать международную коалицию по освобождению его жителей во имя демократии, — предложила Захарова.

Бывший американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что США умирают из-за ситуации с мигрантами на границе в Техасе. Он подчеркнул, что страна еще никогда не оказывалась в таком положении и при этом ситуация дальше будет только усугубляться. По его словам, происходящее на границе с Мексикой стало оружием массового разрушения.

Политолог Геворг Мирзаян считает, что если события в Техасе спровоцируют начало гражданской войны в США, это станет серьезной угрозой для всего мира, в том числе для России. Эксперт предположил, что такой сценарий вызовет мощнейший мировой экономический кризис, а также он чреват ядерными рисками.