Захарова поставила Швейцарию на место Захарова: Швейцария пытается созвать «псевдомирную конференцию» по Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Швейцария предпринимает попытки созвать «псевдомирную конференцию» по Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, именно позиция Берна и ОБСЕ привела к нынешней ситуации на Украине.

В связи с 10-й годовщиной референдума о независимости в Донбассе она напомнила, что Берн тогда признал нелегальным референдум, на котором народ провозгласил государственную самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик. Захарова напомнила, что молодые государства не нашли помощи и защиты «у международных организаций, в чей мандат заложены функции по защите мира и безопасности в Европе».

Швейцария же сейчас пытается созвать какую-то псевдомирную конференцию, как будто не осознаёт, что это не выставка автомобилей, а невероятно сложный разговор о будущем мироустройстве, — сообщила Захарова.

До этого стало известно, что главы МИД стран «Большой семерки» договорились усилить санкционное давление на РФ и ее партнеров. Они также согласовали проведение мирной конференции по Украине в середине июня.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «мирная» конференция в Швейцарии, посвященная Украине, не нацелена на результат без участия России. По его словам, позиция Москвы по этому вопросу «хорошо известна».