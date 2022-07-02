Захарова посоветовала главе МИД Латвии найти себе красавца

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале посоветовала главе внешнеполитического ведомства Латвии Эдгару Ринкевичу найти себе красавца. Таким образом она ответила на комментарий министра по поводу ее высказывания об украинском борще.

На слова Захаровой о признании ЮНЕСКО украинского борща объектом нематериального культурного наследия Ринкевич отреагировал выражением «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица». Она в ответ напомнила политику о его признании в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша, — написала Захарова.

Она также задалась вопросом, не может ли быть комментарий Ринкевича очередным камингаутом.

Ранее комментируя решение ЮНЕСКО Захарова заявила, что попытка присвоить блюдо наглядно показывает миру, что такое «современный киевский национализм». Она также задалась вопросом, станет ли следующим шагом признание свинины «украинским национальным продуктом».