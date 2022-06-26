Захарова посоветовала Британии узнавать о наемниках у посольства Украины

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Великобритании следует обращаться к украинскому посольству в Лондоне для получения информации о британских наемниках, участвующих в боях на Украине, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи «Воскресный вечер» на канале «Россия 1». Захарова добавила, что Россия указывала Западу на вербовку наемников через украинские посольства. Однако, по словам представителя МИД, западные страны ответили, что дипмиссии Киева занимаются «обычной дипломатической работой».

А они задавались вопросом, какое количество заявок получило посольство Украины в Лондоне на вербовку наемников среди так называемых добровольцев из числа британцев? Может быть, они бы поинтересовались, какое количество подданных они оформили туда? Нет, не интересовались? А пусть поинтересуются, — сказала она.

Накануне Захарова назвала чудовищным заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что любые попытки мирного урегулирования на Украине приведут только к усилению нестабильности в мире. Она также сочла слова Джонсона «пошлыми и неостроумными».

Премьер-министр Великобритании в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье заявил, что сейчас любые попытки урегулировать конфликт на Украине приведут к нестабильности в мире и лишь укрепят позиции Москвы.