Захарова посмеялась над задержанием Греты Тунберг

Фото: Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press

Задержание шведской экоактивистки Греты Тунберг

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично отнеслась к задержанию шведской экоактивистки Греты Тунберг. Она в своем Telegram-канале посмеялась над произошедшим и в шутку поинтересовалась, когда Евросоюз введет санкции против немецких властей.

Грету Тунберг задержали в ФРГ во время протестов экоактивистов. Когда власти ЕС введут санкции в отношении конкретных полицейских и руководства МВД Германии? — написала Захарова.

Тунберг была задержана в понедельник, 16 января. Это произошло в ходе экологического протеста, проходившего в деревне Люцерат. Митингующие требовали, чтобы местные власти закрыли угольные шахты на территории населенного пункта.

Немецкие СМИ передавали, что полиция сначала требовала от Тунберг покинуть деревню. Но активистка не выполнила просьбу, поэтому ее выдворили силой.

Ранее Захарова назвала в ходе брифинга президента Украины Владимира Зеленского сукиным сыном Запада. Она также отметила, что украинский лидер является инструментом противодействия Запада России.