Захарова пошутила над британским парламентарием после каминг-аута

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda

Представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку поздравила британского парламентария Джона Николсона, который заявил, что Вестминстер — самый гейский парламент в мире. Дипломат отметила, что в России давно об этом знали, но не хотели «портить каминг-аут». В своем Telegram-канале она в шутку назвала «достижением» данную информацию.

Честно говоря, мы давно знали. Просто не хотели произносить вслух. Чтобы не портить каминг-аут. От всей души поздравляем с таким достижением. Лондон, только вперед! Ведь за тобой Вестминстер, — написала Захарова.

Подписчики поддержали представителя МИД и добавили в шутку, что британским феминисткам теперь следует активнее начать борьбу за свои права.

В России следует ужесточить штрафы за аморальное поведение и пропаганду ЛГБТ, такое мнение депутат Госдумы, музыкант Денис Майданов высказал ранее в ходе своего выступления на итоговом форуме Общественной палаты РФ «Сообщество». Он также выразил довольство ходом принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. По мнению депутата, в России «должны появиться более жесткие штрафы за аморальное поведение». Он привел в пример отношение к штрафам деятелей шоу-бизнеса, которые не воспринимают соответствующее наказание всерьез.