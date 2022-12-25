Захарова порадовалась дню рождения без политических новостей

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале выразила слова благодарности за проведенный день рождения «без политических новостей». Так дипломат отреагировала на поздравления в свой адрес и в ответ отметила, что ее лента была заполнена «теплотой, сердечностью и любовью». Многие подписчики под этим постом продолжили отправлять представителю МИД поздравительные сообщения.

Дорогие и любимые! Спасибо! Вы мне позволили провести один день без политических новостей, наполнив ленту ТГ теплотой, сердечностью и любовью, — написала Захарова.

Помимо поздравлений на русском языке, под постом дипломата появились поздравительные слова на итальянском, английском и венгерском языках.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора ранее тепло поздравил своего коллегу из Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. 24 декабря азербайджанскому лидеру исполнился 61 год. Кроме того, политики обсудили реализацию трехсторонних договоренностей РФ, Азербайджана и Армении по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе.