Захарова: решение МОК ведет к «коррозии» всего мирового спорта МИД: РФ продолжит отстаивать права своих спортсменов, несмотря на решение МОК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия продолжит задействовать международно-правовые инструменты для отстаивания прав своих спортсменов, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства Олимпийского комитета РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, решение организации является политически мотивированным и ведет к «коррозии» всего мирового спорта.

Со своей стороны продолжим задействовать необходимые международно-правовые инструменты для отстаивания прав отечественных спортсменов и роли спорта в качестве уникального проводника развития и упрочения межчеловеческих связей, выстраивания взаимоуважительного общения, сближения и объединения народов, — отметила Захарова.

Она указала, что решение МОК свидетельствует о «разрушительных процессах» в комитете. По мнению Захаровой, все это происходит под давлением США.

Ранее МОК отстранил Олимпийский комитет РФ до дальнейшего уведомления из-за новых регионов, представительства которых включили в состав российского комитета. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Депутат Государственной думы Николай Валуев допустил, что Олимпийский комитет России никогда не вернется в состав Международного олимпийского комитета. По словам парламентария, МОК теперь сосредоточен не только на зарабатывании денег, но и претендует на некоторое политическое влияние.