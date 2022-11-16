Захарова: польский посол вызван в МИД России

Фото: МИД РФ

Посол Польши в России вызван в МИД РФ, заявила представитель дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале. Других подробностей она не привела. Ранее посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики после падения неопознанной ракеты в поселке Пшеводув.

Польский посол вызван в МИД России, — написала Захарова.

Позже РЕН ТВ сообщил, что посол Польши покинул МИД России. По данным телеканала, он провел там около 20 минут.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что не согласен с выводами западных стран об украинском происхождении упавшей ракеты. Он добавил, что Киев просит допустить своих представителей к месту происшествия.

Позднее CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что Украина признала, что задействовала системы ПВО рядом с местом падения ракет в Польше. Украинские военные проинформировали США и других западных союзников о том, что пытались перехватить российскую ракету. Именно эта информация послужила основой для текущей оценки американцами этого инцидента.