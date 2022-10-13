Захарова опубликовала фото собаки после слов Зеленского о «щенках»

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале фотографии своей собаки, после слов главы Украины Владимира Зеленского «о щенках». Накануне Зеленский назвал окружение президента России Владимира Путина «щенками».

Зеленский назвал нас «щенками». Спасибо. Ни одного щенка, который не вызывал бы умиления, я найти не смогла, — написала она под фотографиями питомца.

Дипломат добавила, что Сима (прозвище питомца. — NEWS.ru) «передает большой привет».

Ранее представитель дипведомства назвала власти Украины «клубком змей, которые сами себя сжирают» в ответ на высказывание Зеленского о том, что Россия планирует «ударить по своей газовой инфраструктуре».

Кроме того, Захарова убеждена, что заявление украинского главы о нежелании «нормальных цивилизованных лидеров» общаться с Россией демонстрирует «неонацистскую логику». По ее словам, украинский лидер не считает ненатовцев за нормальных и «не замечает подсознательное отношение превосходства» над теми, кто отличается от «белого человека».