Захарова показала фото Лаврова перед «Скорбящей матерью» в Самарканде

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала фотографию главы ведомства Сергея Лаврова перед памятником «Скорбящая мать» в Самарканде незадолго до возложения цветов. Министр иностранных дел РФ находится в Узбекистане с официальным визитом.

Сергей Лавров перед памятником «Скорбящая мать» в Самарканде. Через секунду начнется возложение цветов. Но этот тихий миг пронзает сердце. Вечная тема. Вечная память. Вечная любовь, — подписала фото Захарова.

Ранее Лавров обратил внимание, что у Вечного огня в Самарканде нет надписи на русском языке. Отмечалось, что глава внешнеполитического ведомства в присутствии своего узбекского коллеги Бахтиера Саидова удивился, что у мемориала «Скорбящая мать» памятные слова павшим воинам переведены только на английский. Надпись гласит: You are always in our heart, my dear (Ты всегда в нашем сердце, мой дорогой).

