Захарова поинтересовалась, смещается ли ось Земли по велению Москвы Захарова ответила шуткой на слова фон дер Ляйен о вине РФ в проблемах фермеров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале задалась вопросом, может ли Москва влиять на смещение оси Земли. Таким образом дипломат отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая обвинила Россию и изменение климата в проблемах европейских фермеров.

Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы еще и всем климатом на планете управляем. <...> Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы? — написала Захарова.

Ранее фон дер Ляйен в ходе выступления перед депутатами Европарламента заявила, что аграрии первыми ощутили на себе последствия климатических изменений, поскольку засуха и наводнения губят урожаи и домашний скот. Вместе с тем она обвинила в проблемах европейских фермеров Россию, заявив, что из-за СВО растет стоимость энергии и удобрений.

Фермеры в странах Евросоюза с конца января проводят акции протеста против сельскохозяйственной политики ЕС. Аграрии в том числе требовали снять с них экологические ограничения и усилить контроль за импортом иностранной продукции.

Так, 31 января на митинге во Франции были арестованы 79 фермеров. Политолог Сергей Марков высказал мнение, что протесты французских аграриев спровоцировала политика президента страны Эммануэля Макрона.