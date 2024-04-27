Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дезинформацией слова о том, что Россия и Китай выступают против реформы Совета Безопасности ООН. Ранее с подобным заявлением выступила постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, передает ТАСС.
Заявление представителя США является откровенной дезинформацией. Россия неизменно выступала и выступает в поддержку процесса реформы СБ ООН и не считает, что данный орган должен оставаться в неизменном виде, — отметила Захарова.
Дипломат пояснила, что российская сторона совместно с единомышленниками активно работает над идеями трансформации СБ, которые должны пользоваться максимально широкой поддержкой, в идеале — консенсусом. Захарова считает, что членство во всемирной организации должно быть более разнообразным за счет развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Вместе с этим представитель МИД РФ подчеркнула, что западные страны перепредставлены в Совбезе ООН.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Совет Безопасности ООН должен быть реформирован. Он подчеркнул, что реалии современного мира нужно отразить в численном составе Совбеза. По его словам, новыми членами Совета должны стать развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые пользуются авторитетом в своих регионах и международных организациях. При этом он не стал предлагать конкретных кандидатов.