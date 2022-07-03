Захарова: Париж нарушил конфиденциальность разговоров Путина и Макрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула Париж в нарушении конфиденциальности переговоров президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона. Это характеризует «подходы страны к дипломатии», сказала дипломат в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Когда осуществляются звонки на высшем уровне, а они сейчас стали ходовым инструментом дипломатии, в том числе после пандемии, то это, конечно, конфиденциальная история (...) естественно, это закрытые переговоры. (...) Так вот, оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, непосредственно в кабинете и непосредственно у стола, где происходил этот телефонный разговор, звук был поставлен на громкую связь, (...) оказывается, весь разговор записывала журналистская камера, — рассказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что у Парижа было «восемь лет, чтобы проявить чудеса своего профессионализма», а именно, работать по минским договоренностям в рамках «нормандского формата». По мнению Захаровой, эта возможность была проигнорирована.

Восемь лет делалось все возможное, чтобы не дать стороне под названием „киевский режим“ выполнить минские договоренности, покрывалась, увы, украинская сторона для того, чтобы не дать реализоваться мирному сценарию, — добавила Захарова.

Дипломат не исключила, что французская сторона и дальше не будет сохранять конфиденциальность переговоров. К такому выводу она пришла после публикации кадров закрытых переговоров Макрона с Путиным на французском телевидении.

Речь идет о документальном фильме Ги Лагаша. В картине внимание сосредоточено на дипломатических усилиях Макрона по урегулированию украинского кризиса, в том числе на его разговорах с президентом России и другими лидерами.

Ранее Макрон заявил, что в телефонных переговорах с Путиным за полгода провёл около 100 часов. Такие цифры он объяснил обсуждением ситуации на Украине.