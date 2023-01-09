Захарова озвучила список вопросов для CNN по делу Навального

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале составила список вопросов по делу оппозиционера Алексея Навального, которые предложила поднять телеканалу CNN в своих эфирах. Поводом стало интервью дочери Навального Дарьи американским журналистам. Дипломат отметила, что «безмерно рада» тому, что CNN обратил внимание на странности вокруг «отравления Навального».

Рада безмерно, что CNN, наконец, занялся делом и обратил внимание на странности вокруг «отравления Навального». Надеемся, что это будет цикл передач, а экспертом выступит не только дочка-студентка, но и профессионалы, — написала Захарова.

Она предложила ответить на вопрос о том, «почему экипаж спецсамолета Bombardier CL-600-2B16 получил команду лететь в Россию уже 19 августа 2020 года, то есть за несколько часов до якобы отравления Навального». По ее словам, следовало бы также узнать, «почему власти ФРГ отказывают в передаче якобы имеющихся у них материальных вещественных доказательств совершенного на блогера „покушения“, в том числе и якобы вывезенных из Омска бутылок из-под минеральной воды, содержащих следы „яда“».

Ранее оппозиционер Навальный пожаловался, что к нему в штрафной изолятор (ШИЗО) снова подселили бездомного. По мнению политика, заселяя имеющего проблемы с гигиеной человека, начальство тюрьмы пытается оказать давление.

Кроме того, на очередном суде, где Навальный оспаривал заключение в штрафной изолятор, он заявил, что для него специально создают грязь в прогулочном дворике, чтобы заставлять его убираться. Оппозиционер пожаловался, что за отказ работать его переводят в ШИЗО.