Захарова ответила посольству Британии строчками из песни группы «Бумбокс»

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова строчками из песни группы «Бумбокс» ответила на заявление британского посольства о том, что Дебору Броннерт не вызывали в российское внешнеполитическое ведомство. Российского дипломата возмутило утверждение Лондона о том, что «их просто рутинно позвали на встречу без прелюдий».

Я помню белые обои, черная посуда. Нас в хрущевке двое, кто мы и откуда? Откуда? Задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут... — процитировала Захарова строки из песни «Вахтерам».

30 июня посла Великобритании Дебору Броннерт вызвали в МИД России после «хамских» заявлений премьер-министра страны Бориса Джонсона о президенте РФ Владимире Путине. В МИД пояснили, что дипломату вручили памятную записку, в которой говорится о неприемлемости оскорбительной риторики, и напомнили о том, что «в приличном обществе за подобные высказывания принято приносить извинения».

Ранее Джонсон заявил, что спецоперация на Украине не началась бы, будь президент РФ Владимир Путин женщиной. По его словам, российский лидер является идеальным примером «токсичной маскулинности».