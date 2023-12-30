Захарова ответила Подоляку на слова об ультиматуме для России Захарова: Россия никогда не велась на ультиматумы и шантаж

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия никогда не подчинялась ультиматумам и шантажу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об отказе вести переговоры с Москвой. В своем Telegram-канале она назвала руководство Киева «террористическими тварями» и добавила, что они пытаются зомбировать свое население, «чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить».

Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать свое население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить. Каждый, кто еще слушает «банковых террористов», должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания, — написала она.

Подоляк ранее заявил, что Украина не будет вести мирных переговоров с Россией. По его словам, вместо этого Киев выдвинет Москве ультиматум, который та примет. Какой именно — чиновник не уточнил.

До этого издание Politico, ссылаясь на представителя Белого дома, сообщило о намерении США и Европы постепенно сменить стратегию по Украине. Изначально речь шла о «тотальной победе над Россией», однако теперь в основном обсуждают укрепление позиций Киева в целях возможного проведения мирных переговоров с территориальными уступками в пользу Москвы.