Захарова ответила на жалобу супруги сотрудника посольства Киргизии Захарова о жалобе жены киргизского дипломата: Россия уважает Венскую конвенцию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

МВД проводит проверку в связи с ситуацией вокруг дипломата из Киргизии в Москве, она показывает, что Россия уважает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и особый статус дипломатов, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Речь идет о жалобе супруги посла Киргизии в РФ Манаса Жолдошбекова на неправомерные действия полицейских.

Еще раз подтверждаем уважение нашей страной Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса, — написала она.

Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» писал, что двое полицейских 8 апреля проникли в квартиру Жолдошбекова для проверки законности пребывания иностранца на территории России. Авторы канала отметили, что силовики взломали замок и в грубой форме потребовали отрывную часть бланка постановки на миграционный учет.

Представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции не оказывали ни физического, ни психологического воздействия на членов семьи дипломата, а также не входили в квартиру. Она пояснила, что стражи правопорядка не знали, кто живет по данному адресу. Спикер добавила, что МВД отреагировало на сигнал и приступило к выяснению всех обстоятельств произошедшего.