Захарова: Москва призывает Баку и Ереван к деэскалации на границе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия обеспокоена обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва настоятельно призывает Армению и Азербайджан предпринять шаги по деэскалации в регионе.

Серьезно этим [обострением на границе] обеспокоены. <...> Настоятельно призываем Баку и Ереван проявить сдержанность, предпринять шаги по деэскалации, избегать любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки, — отметила Захарова.

Она также отметила важность работы комиссии по делимитации, которой Москва «готова оказывать консультативное содействие». Как считает Захарова, случившееся подтверждает необходимость скорейшего возвращения Азербайджана и Армении к реализации комплекса трехсторонних договоренностей.

Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило, что армянский дрон попытался провести разведывательные полеты над позициями Баку в Кельбаджарском районе. В ведомстве добавили, что войска заставили коптер развернуться. Баку обвинил Ереван в провокации. Там отметили, что дрон был запущен подразделениями ВС Армении с позиций, расположенных в районе населенного пункта Зеркенд Басаркечарского района.