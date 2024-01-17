Захарова ответила на вопрос о худшем президенте США Захарова: граждане США должны сами определить нужного для себя президента

Фото: t.me/MID_Russia

Худшего в истории президента США и лидера, который нужен стране, должны определить сами граждане США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, о реальном положении дел в стране говорят случаи регистрации голосов мертвых людей за президента Джо Байдена во время прошлых выборов.

Считаю, что оценивать [президентов США] должны американцы, сами граждане США. Правда, главное, чтобы их мнение учитывалось. Мы же видели, как четыре года назад за Байдена голосовали даже мертвые, и, видимо, их он постоянно благодарит, выделяя в толпе живых. Вот главное, чтобы мнение граждан Америки было услышано по-настоящему, — сказала Захарова.

По ее словам, проблема института президентства в США сейчас заключается в том, чтобы граждан Америки реально допустили до выборов. Сейчас же с этим есть определенные проблемы.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал своего преемника и нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена худшим президентом в истории США. Трамп заявил, что Джо Байден преуспел лишь в фальсификации результатов выборов и преследовании своих политических оппонентов.

Согласно результатам опроса, рейтинг одобрения Байдена в прошлом месяце достиг рекордно низкого уровня и составляет 38%. При этом доля американцев, недовольных политикой президента, достигает 58%.