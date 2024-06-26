Захарова ответила на вопрос, что изменится в НАТО при Рютте Захарова заявила, что в НАТО при новом генсеке Рютте ничего не изменится

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генеральным секретаря НАТО ничего не изменит в Североатлантическом альянсе, поскольку всем заправляют США, поделилась мнением с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в этом объединении даже страны-участницы не имеют своего голоса.

В этой структуре даже страны-участницы ничего не решают, тем более генсек. Всем заправляют американцы, — отметила Захарова.

Ранее стало известно, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте утвержден на пост генерального секретаря НАТО. Его кандидатуру одобрили послы 32 стран — участниц НАТО на заседании в Брюсселе. Он приступит к исполнению своих обязанностей с 1 октября, сменив на этом посту премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга.

Ранее член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заявил, что не стоит ждать изменений в отношениях России и НАТО при новом генеральном секретаре Альянса. Сенатор уточнил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который, как ожидалось, займет пост генсека НАТО, не отличается уважением и желанием строить отношения с Москвой.

Политолог Юрий Светов также отметил, что Рютте во главе НАТО станет «клерком США» и будет выполнять все требования Вашингтона. Эксперт предположил, что он не будет определять стратегию Альянса. Он отметил, что в качестве напутствия Йенс Столтенберг завещает своему преемнику попытаться собрать консолидированные ядерные силы стран — участниц НАТО.