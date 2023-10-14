Захарова ответила на обвинения в снабжении Россией ХАМАС оружием Захарова сочла спекуляциями попытки Запада обвинить РФ в снабжении ХАМАС оружием

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Распространяемая Западом информация о том, что Россия причастна к снабжению вооружениями палестинского движения ХАМАС, является спекуляцией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала в Telegram-канале фантастическими инсинуациями данные о налаживании «при российском содействии» на территории сектора Газа производства легкого и стрелкового оружия, а также боеприпасов к нему.

В западных странах распространяются спекуляции применительно к очередному витку палестино-израильского конфликта в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур ХАМАС оружием и боеприпасами, — написала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия создала одну из наиболее эффективных систем экспортного контроля при реализации военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами. По мнению Захаровой, страны НАТО, их партнеры и сателлиты повели себя безответственно в вопросе поставок Киеву военной техники и оружия.

Пресс-секретарь МИД РФ назвала происходящее подлогом и указала на серые схемы при скупке на мировом рынке «всего того, что хоть как-то могло бы поддержать» ВСУ. По ее словам, речь идет об использовании нечистоплотных брокерских компаний, подставных фирм, фиктивных контрактов и сертификатов конечного пользователя, а также иной поставочной документации.

Захарова считает, что все западные поставки бесконтрольно разошлись по всему миру. Дипломат отметила, что на этом «наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные синдикаты», а также западные власти.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Палестина могла получить западное вооружение от Украины для участия в боевых действиях с Израилем.