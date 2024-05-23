Захарова ответила на обвинения западных СМИ в адрес Москвы Захарова: Москва не удивлена обвинениям западных СМИ в покушении на Фицо

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

России не приходится удивляться тому, что западные СМИ обвинили Москву в событиях в Новой Каледонии и покушении на премьера Словакии Роберта Фицо, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По словам дипломата, покушение на Фицо произошло в прямом эфире на глазах у всего мира, но у западных СМИ «хватило наглости» обвинить в этом Россию

Удивляться этому не приходится и разочаровываться в этом тоже нечего. Нужно просто это знать. Нужно знать, кто является распространителем дезинформации, нужно знать, кто эту дезинформацию, фейки генерирует, и кто делает все, чтобы уводить мир в сторону постправды, — заявила Захарова.

Ранее Захарова призналась, что ожидала появления обвинений в адрес РФ после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По мнению дипломата, они являются «приступом безумия». Первым, по ее замечанию, несправедливое заявление сделал британский таблоид The Times. Она добавила, что в эту газету даже рыбу заворачивать нельзя, поскольку «рыба сойдет с ума».

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что полиция Словакии арестовала украинку — супругу обвиняемого в покушении на премьер-министра Роберта Фицо Юрая Цинтулы. По его словам, в переписке женщины «отчетливо прослеживается грязная лапа укронацизма».