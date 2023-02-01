Захарова ответила на обвинения США в нарушении ДСНВ Захарова: Россия привержена принципам ДСНВ и соблюдает все его пункты, в отличие от США

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Вашингтон сам подорвал принципы Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), в нарушении которых обвиняет Россию, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Россия привержена ДСНВ, выполняет и соблюдает все его пункты, в то время как США не считают нужным этого делать.

Россия привержена ДСНВ, выполняет и соблюдает все его пункты. Другое дело, что от контрпартнеров, от Соединенных Штатов Америки, мы такого не видим. Нужно ли мне напоминать, как [США] в одностороннем порядке выходили из огромного количества договоренностей, как за спиной занимались так называемым сдерживанием России, а сейчас называют стратегическим поражением, к которому должны нас привести, — сказала Захарова.

Ранее Государственный департамент США впервые обвинил Россию в нарушении договора СНВ. Суть претензии заключается в том, что Москва отказывалась разрешить инспекции и отклоняла просьбы Вашингтона о встрече для обсуждения вопросов соблюдения документа. По мнению американских дипломатов, отсутствие инспекций затрудняет проверку количества боеголовок, развернутых Россией.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев также назвал обвинения США в адрес России несправедливыми и лживыми, подчеркнув, что первым обязательства по ДСНВ нарушил Вашингтон, создавая условия, при которых Москву ограничили бы в правах на проведение инспекций. Он отметил, что считает более критичным выход США из всех остальных договоренностей с Россией по контролю над вооружениями, включая договоры о ПРО, ракетах средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу.