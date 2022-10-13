Захарова ответила на обвинения Шольца в адрес Путина Захарова напомнила канцлеру ФРГ, кто на самом деле устраивал крестовые походы

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Олаф Шольц

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения канцлера ФРГ Олафа Шольца в адрес президента России Владимира Путина о проведении масштабного «крестового похода против либеральной демократии». Дипломат напомнила ему, кто на самом деле осуществлял такие походы, передает ТАСС.

В ходе саммита по прогрессивному управлению в Берлине немецкий канцлер назвал конфликт России с Украиной частью более широкого «крестового похода Путина против либеральной демократии».

Крестовые походы — удел предков либеральных демократов. Россия никогда этим не занималась. Но это надо знать. А либеральная демократия уничтожает историю, чтобы та ей не мешала прогрессивно управлять, — сказала представитель дипведомства.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt высмеяли встречу Европейского политического сообщества в Праге, названную СМИ «мегасаммитом против Путина», окрестив ее «бунтом гномов». По мнению комментаторов, подобные мероприятия не имеют ничего общего с реальностью, в которой конфликт с Россией Европе невыгоден.