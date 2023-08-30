Захарова ответила на обвинения миротворцев в ситуации с Лачинским коридором Захарова призвала не обвинять миротворцев в ситуации с Лачинским коридором

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возлагать ответственность за нестабильность ситуации в Лачинском коридоре на российский миротворческий контингент неправильно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, сложившаяся там ситуация стала следствием признания Карабаха как части территории Азербайджана со стороны Армении.

Возлагать ответственность в этом контексте на российский миротворческий контингент считаем неуместным, неправильным, неоправданным, — заявила Захарова.

Спикер МИД России также подчеркнула, что задачей миротворцев является оказание содействия в обеспечении прав карабахских армян. Также они отвечают за обеспечение их безопасности в контексте прямого диалога Баку с Ханкенди. Соответствующие гарантии были закреплены в трехсторонних договоренностях.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон планирует встретиться с главами Армении и Азербайджана. По его словам, он намерен выступить с новой инициативой по урегулированию конфликта в Карабахе и потребовать полного соблюдения договоренностей о Лачинском гуманитарном коридоре. Точная дата проведения встречи неизвестна, однако предполагается, что она может состояться до конца текущей недели.