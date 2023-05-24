Захарова ответила на обвинения Белого дома по делу журналиста Гершковича Захарова: Эван Гершкович не занимался журналистикой в Екатеринбурге

Фото: Пресс-служба МИД РФ / NEWS.ru

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович не занимался журналистикой в Екатеринбурге. Так дипломат ответила на обвинения координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Гершкович не должен находиться под арестом. Захарова добавила, что журналистикой занимался Джулиан Ассанж, который находится под стражей в Великобританией до его экстрадиции в США.

Журналистика — это не то, чем занимался Гершкович в Екатеринбурге. Журналистика — это то, чем занимался Ассанж и за что он находится в тюрьме из-за американского преследования, — написала Захарова.

Свой пост она сопроводила цитатой Кирби, который заявил, что «журналистика — это не преступление». Ранее Гершковичу продлили арест на три месяца. Согласно решению Лефортовского суда Москвы, он будет находиться под стражей до 30 августа.

В конце марта ФСБ России задержала американца в Екатеринбурге. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже со сбором сведений, составляющих гостайну. По данным ведомства, корреспондент WSJ узнавал информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.