Захарова ответила на критику ФРГ президентских выборов в России Захарова: Россия объединилась на выборах и дала отпор НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на критику МИД ФРГ президентских выборов в России и антироссийскую политику НАТО заявила ТАСС, что «вся страна объединилась и дала отпор». По ее словам, это неудивительно после того, как военный блок «каждый день облаивает» Москву.

НАТО каждый день много облаивает нашу страну, угрожает ей, разжигает костры конфликтов по периметру наших границ и в мире в целом, собирает деньги и оружие для «нанесения нашей стране стратегического поражения <...> Ничего удивительного в том, что вся страна объединилась и дала отпор! — отметила дипломат.

Ранее Захарова рассказала, что все граждане России, невзирая на страну нахождения или политические взгляды, получили возможность проголосовать на выборах президента. Тем не менее организаторы голосования столкнулись с препятствиями со стороны некоторых стран — в частности Прибалтики, добавила она. Оппоненты Москвы, уточнила представитель ведомства, приложили немало усилий, чтобы сорвать избирательный процесс.

Захарова напомнила, что страны Запада весь последний год активно пытались сорвать президентские выборы в России. Они проводили дезинформационные кампании в киберсреде и пытались повлиять на мнение граждан с помощью «проплаченной оппозиции», констатировала она.