Захарова ответила Кулебе по зерновой сделке Захарова: киевскому режиму не нужна мировая стабильность, иначе о нем все забудут

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Украина не заинтересована в мировой стабильности и продовольственной безопасности, иначе «о ней все забудут», написала в Telegram представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего «все страны требовать от РФ» возвращения к обязательствам по зерновой сделке. По ее мнению, Киев готов только на «теракты, ядерный шантаж и убийства, чтобы получать оружие и деньги».

Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе. Поэтому они делают все, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства — лишь бы им шли деньги и оружие. Ну и снег тоже чтобы шёл над Зеленским, — написала Захарова.

Кулеба ранее заявил, что Россия приостановила действие зерновой сделки «под надуманным предлогом».

Минобороны РФ сообщило, что Москва приостанавливает свое участие в зерновой сделке после нападения на корабли Черноморского флота 29 октября. В ведомстве также отметили, что атака была совершена при участии специалистов из Великобритании.

Ранее в Минобороны заявили, что атака украинских беспилотников на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области.